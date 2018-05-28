Лучшим средством от похмелья признали секс

Утренний секс может принести неоценимую пользу после обильного вечернего возлияния, об этом заявили научные специалисты из Бразилии.

Бразильскими исследователями был проведен эксперимент с участием 180 пар/ Полученные в этом проекте данные говорят о том, что утренний секс может быть эффективным "лекарством", снимающим симптомы похмелья.

"Уже через два часа после интимной близости участники исследования (как женщины, так и мужчини) чувствовали улучшение состояния, причем это никак не зависело от длительности полового акта", - сообщили авторы работы.

Этот лечебный эффект ученые связывают с активизацией гормонального производства в организмах людей при интимной близости. По словам специалистов, у женщин происходит выброс гормона пролактина, у мужчин –тестостерона. Исследователи констатировали, что данные гормоны делают более интенсивной работу внутренних органов, ответственных за выведение токсинов из организма.

Отметим, что и до этого проводившиеся исследования побуждали специалистов делать выводы о целительном влиянии секса на состояние людей. В частности, ученые высказывались о том, что моменты интимной близости способны избавлять от головной боли женщин вследствие повышения уровня в их крови эндорфинов и кортикостероидов, которые обладают сильнейшим обезболивающим эффектом.

Также было обнаружено, что занятия сексом способствуют активации выработки иммунных антител в крови, что делает организм более устойчивым к инфекциям, пишет МедикФорум.