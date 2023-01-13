Лучшим студентам-камнеобработчикам в Петрозаводске будут выплачивать до 10 тыс. рублей

Студентам петрозаводского техникума, которые освоят программу «Распиловщик камня 3 разряда», будут выплачивать до 10 тысяч рублей.

С нового года на базе петрозаводского техникума городского хозяйства студентов второго курса начали обучать профессии рабочего «Распиловщик камня 3 разряда». Для них была разработана специальная система поощрения.



За успешное освоение программы студенты будут получать до 10 тысяч рублей, говорится в сообщении паблика «Промышленный технопарк «Южная промзона».



Программа профессионального обучения рассчитана на полгода. Кроме теоретической части, будущие специалисты проведут три недели практики в промышленном технопарке «Южная промзона». Затем поедут в карьеры еще на 12 недель. После этого их ждет квалификационный экзамен.



Обучение бесплатное. Акцент будет сделан на работе с оборудованием. За каждым студентом закрепят наставника.