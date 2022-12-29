Лучшим творцам Карелии вновь вручат премии «Сампо»

Начался прием документов на премию «Сампо», рассказали в правительстве Карелии.

Министерство культуры республики до 1 марта 2023 года принимает документы на премию «Сампо».



Ее присуждают за наиболее значимые художественные произведения в сфере литературы, изобразительного, театрального и музыкального искусства, архитектуры и дизайна, за особый вклад в развитие культуры и искусства Карелии.



Кандидатуры могут выдвигать органы власти, творческие союзы, различные организации.



С положением о премии можно ознакомиться здесь.



Документы и материалы кандидатов нужно отправлять в карельский Минкульт. Их рассмотрит совет по культуре при главе республики.