Лучшим творцам Карелии вновь вручат премии «Сампо»

Начался прием документов на премию «Сампо», рассказали в правительстве Карелии.
Министерство культуры республики до 1 марта 2023 года принимает документы на премию «Сампо».
Ее присуждают за наиболее значимые художественные произведения в сфере литературы, изобразительного, театрального и музыкального искусства, архитектуры и дизайна, за особый вклад в развитие культуры и искусства Карелии.
Кандидатуры могут выдвигать органы власти, творческие союзы, различные организации.
С положением о премии можно ознакомиться здесь.
Документы и материалы кандидатов нужно отправлять в карельский Минкульт. Их рассмотрит совет по культуре при главе республики.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание