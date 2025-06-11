Лучшим в Москве признан театр, которым руководит режиссер из Карелии

Звание «Лучший театр» Москвы в этом году получил театр «Шалом», которым руководит уроженец Питкяранты, известный режиссер из Петрозаводска Олег Липовецкий.

II Московскую Премию театральных блогеров вручали 10 июня в МТЮЗ, который в прошлом году был признан лучшим в Москве.

— Только что, по мнению независимой премии независимых театральных блогеров, театр «Шалом» признан лучшим театром Москвы. Это награда каждого, кто работает в театре! — поделился накануне на своей странице художественный руководитель театра «Шалом» Олег Липовецкий.

Свою награду художественный руководитель «Шалома» Олег Липовецкий балгородно разделил с Олегом Карлсоном (на фото), основателем театра Пространство «Внутри».

— В этом году лучшим театром, по мнению блогеров, стал театр «Шалом», — цитирует основателя премии Софью Полунину издание «Ревизор». — И именно это решение, вероятно, стало самым обсуждаемым внутри театрального сообщества. Вопросы вызвали критерии, по которым театру присуждается эта премия. Здесь, безусловно, важно не только количество успешных премьер в течение театрального сезона, но и способ существования театрального коллектива, его миссия, вектор движения. «Шалом» - единственный профессиональный еврейский театр в нашей стране. Но его репертуар адресован зрителям всех национальностей, а спектакли часто создаются многонациональными командами, при этом каждый раз находятся свежие, оригинальные художественные решения. Здесь чувствуется молодая энергия — вот это крайне важно! И, конечно же, особо хотелось бы отметить, что с приходом нового руководства — Олега Липовецкого и Андрея Соколова — театр задышал новой жизнью, поднялся с колен и стал не просто одним из самых модных театров Москвы, но и настоящим местом силы театралов.

Олег Липовецкий родился в 1973 году в Питкяранте. В 1999 году окончил Студию актерского мастерства при театре «Творческая мастерская» в Петрозаводске у мастера курса Ивана Петрова. До 2011 года — актер и режиссёр этого театра. В 2010 году окончил режиссёрский факультет Театрального института им. Щукина. Поставил более сорока спектаклей в театрах разных городов.

Создатель и художественный руководитель Международного конкурса новой драматургии «Ремарка». Член жюри национальной премии «Золотая Маска». Создатель и руководитель театральной компании «НЕ ТО». В октябре 2021 года назначен художественным руководителем Московского еврейского театра «Шалом».