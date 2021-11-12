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Лукашенко назвал Путина родным братом

Новости. Общество
22:00, 02 Декабря 2021
фото: © РИА Новости / Сергей Ильин

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что они с Владимиром Путиным родные братья.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью РИА Новости заявил, что они с главой российского государства Владимиром Путиным родные братья и видят мир одинаково.

«Я могу сказать, что Владимир Путин меня считает больше чем другом, мы родные братья. А если уж серьезно, вы знаете, что общего что? Мы, по-моему, это сейчас ярко проявилось, видим мир по основным направлениям, основные проблемы одинаково. Мы видим одинаковыми глазами этот мир», — сказал он.

По словам Лукашенко, «мы можем переваривать все это в голове, крутить, вертеть, мы можем иногда делать не совсем одинаковые из этого выводы, у нас могут быть отличающиеся друг от друга поступки, но глаза наши видят этот мир одинаково».

«Я в этом убедился, особенно в последнее время. И мы действительно очень глубоко некоторые вещи рассматриваем, и я вижу, что мы смотрим одними глазами на эти вещи, у нас очень добрые отношения», — отметил белорусский президент.

Он также подчеркнул, что после президентских выборов в Белоруссии в прошлом году российский коллега поступил не просто как союзник, но как настоящий друг.

Ранее Путин заявил, что Россия продолжит оказывать помощь братскому народу Белоруссии в условиях непрекращающегося давления и упорных попыток извне раскачать ситуацию в республике. Кроме того, Москва будет развивать многоплановые отношения с Минском и продолжать строительство Союзного государства, передает РИА Новости.

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