Лукашенко сказал, когда уйдет с поста президента Белоруссии

Александр Лукашенко ответил на вопрос, когда покинет кресло президента Белоруссии.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на программе «Большой разговор» ответил на вопрос, когда он покинет свой пост, информирует РИА Новости.

«Не надо гадать, когда уйдет Лукашенко, очень скоро», — сказал он.

Он добавил, что не раз обдумывал, как будут развиваться события в республике, если к власти придет другой человек, а вопрос о преемнике — самый сложный.

«Я мог бы ответить, как когда-то мой хороший друг и старший брат Владимир Владимирович Путин: кого белорусский народ изберет, тот и будет президентом. Это действительно так. За кого народ проголосует. Какую я позицию при этом буду занимать — я не определился. Честное слово. Я думаю об этом, это естественно. Это же не вечная должность. Я человек», — сказал глава Белоруссии.

По словам Лукашенко, иногда он хочет «спокойно пожить», но потом приходит к пониманию, что «спокойной жизни <…> не будет до смерти».

Как добавил белорусский лидер, он всегда завидовал экс-президенту Украины Леониду Кучме.

«Встречаюсь, говорю: „Леонид, ну как ты себя чувствуешь?“ — „Прекрасно“. Я вижу, что он прекрасно себя чувствует. Я начинаю это обдумывать, думаю: нет, я так не смогу», — признался Лукашенко.

По его словам, он «врос» в свою страну, а она — в него.

«И я не понимаю, как можно жить и вообще на пенсию уйти или заниматься каким-то другим делом. Я это пока не представляю», — добавил глава государства.

Лукашенко уточнил, что видит 15-20 кандидатур, которые «могут вырасти до президента», и похожи на него в своей преданности Белоруссии.

Лукашенко занимает пост президента Белоруссии с 1994 года — шесть сроков подряд.

На последних выборах в 2020 году он, по официальным данным, набрал 80,1% голосов. Оппозиция не согласилась с этими итогами, и по всей стране начались акции протеста, которые продолжались более полугода.