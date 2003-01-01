Лукерья, Эвва, Иллария: в Петрозаводске назвали имена для новорожденных

В Республиканском перинатальном центре рассказали, каким имена родители давали новорожденным в минувшем сентябре.

В Республиканском перинатальном центре им. Гуткина К.А., расположенном в Петрозаводске, опубликовали имена новорожденных в сентябре 2025 года.

Родители в минувшем месяце проявили фантазию. Выбор имён для малышей оказался следующим: Лукерья, Галина, Маргарита, Герман, Иллария, Лидия, Лилия, Илона, Нина, Эвва, Ага, Евангелина. Обращает внимание, что из двенадцати перечисленных оказался лишь один мальчик.

В паблике отметили, что нкоторые родители стремятся дать своему малышу уникальное имя, чтобы он выделялся среди сверстников