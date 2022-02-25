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«Лукойл» и «Роснефть»: Проблем с топливом в Карелии нет

Новости. Общество
10:45, 26 Февраля 2022
фото: © Егор Алеев/ТАСС

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«Лукойл» и «Роснефть» опровергают информацию о дефиците дизельного топлива в Карелии.

В соцсетях появились сообщение о том, что на севере республики пропало дизельное топливо. Авторы не уточнили, в каком именно районе сложилась такая ситуация, но в комментариях карельские автомобилисты назвали Сегежский, Беломорский, Пудожский, Кондопожский районы и Петрозаводск. Из соцсетей информация попала в СМИ.

Центр управления регионом Республики Карелия получил комментарий от республиканского Министерства экономического развития и промышленности. Информация о дефиците топлива в Карелии не подтвердилась.

«Ситуация с топливом в республике стабильная, – говорится в ответе министерства. – По информации «Лукойл» и «Роснефть», проблем в регионе нет. Для нужд северных районов республики во взаимодействии с железной дорогой в настоящее время организована приоритетная разгрузка поступившего топлива. Поставка дополнительных объемов дизельного топлива в Медвежьегорск планируется сегодня вечером, сейчас идет перекачка из железнодорожных цистерн в Петрозаводске в бензовозы».

Минэкономразвития просит сообщать о случаях отсутствия или нехватки дизельного топлива в конкретных районах Карелии.

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