"Луми" откроется для любителей катания на коньках на следующей неделе

В Петрозаводске в ледовой арене "Луми" завершаются работы по техобслуживанию оборудования и помещений спортивного объекта.

По словам заместителя директора "Луми" Михаила Федулова, за время летних каникул арены выполнен сервис основного технологического оборудования и инженерных систем комплекса. Проведено ежегодное техобслуживание льдозаливочной машины и системы химводоподготовки.

"Шестого июля состоялось испытания систем отопления и вентиляции, 16 июля запущено технологическое оборудование, а с 18 июля началась заливка льда. Как утверждают специалисты, качество покрытия арены останется на прежнем высоком уровне", - отметили в пресс-службе мэрии.

С 30 июля на арене начнутся тренировки игроков команд хоккейных клубов, детских хоккейных команд и юных фигуристов из ДЮСШ-6. Дата первого в новом сезоне массового катания будет уточнена отдельно. Тарифы на услуги спорткомплекса пока остаются прежними, добавили в городской администрации.