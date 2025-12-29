«Львенка не били, его любили»: московский блогер раскаялся и обещает помочь в лечении питомца

Прокуратура Москвы выложила видео, где владелец львенка извиняется и признает, что совершил ошибку.

Владелец львенка признал, что решение взять животное было ошибкой. Он рассказал, что выделил деньги на его лечение и планирует построить вольер. Он добавил, что с питомцем не был жесток.

— Львенка не били, его любил больше себя. Я его обнимал, целовал. Врач подтвердил, что все переломы были из-за болезни, может, из-за неправильного питания. Я не ветеринар, у меня нет образования. Это была ошибка. Никому не советую брать львов, это уголовно наказуемо, неправильно и может навредить животному, - рассказал владелец львенка на камеру.

Он признался, что уже пожертвовал полмиллиона рублей на лечение львенка.

Ранее сообщалось, что в ночь на 25 декабря столичный блогер передал волонтерам львицу в возрасте 2,5 месяцев в критическом состоянии. При первичном ветеринарном осмотре у животного были выявлены многочисленные травмы: переломы трех конечностей, повреждение позвоночника, а также общее истощение костной ткани, вероятно, вызванное ненадлежащими условиями содержания и питания. По данному факту природоохранная прокуратура организовала проверку.

В настоящее время львица проходит необходимое лечение и реабилитацию под присмотром специалистов.