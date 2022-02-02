«Лысеющая территория»: в микрорайоне малоэтажной застройки в Петрозаводске вырубили участок леса

Жители микрорайона Новый Сайнаволок бьют тревогу: рядом с Румянцевским парком вырубили деревья.

В паблике «Fairy Trails/Cказочные тропинки» появилось тревожное сообщение о том, что за санаторием «Белые ключи», рядом с Новым Сайнаволоком, вырубают лес.

«Лес рубят, щепки летят! Сегодня отправились мы в Румянцевский парк и увидели вот такую картину: за санаторием «Белые ключи», рядом с Новым Сайнаволоком, лес вырубают. Видимо, для новых застроек. Работающая техника, шум, стремительно лысеющая территория. Очень жаль», — написали в паблике.

«Столица на Онего» обратилась за комментариями по поводу вырубки в Новом Сайнаволоке в администрацию Петрозаводска и выяснила, что участок, на котором произведена вырубка, был выкуплен согласно договору купли-продажи 15 декабря 2021 года.

Гражданин оформил в собственность участок площадью 1801 м2. В ЕГРН указано, что его разрешено использовать для многоквартирной застройки, «ВРИ (вид разрешенного использования) по документам: многоквартирные жилые дома с количеством этажей не более трех. Зона застройки индивидуальными блокированными жилыми домами».

Как отметили в администрации города, собственник имеет право проводить вырубку в границах своего участка, но если он пожелает возвести там многоквартирный дом, то необходимо будет получить разрешение на строительство, если же постройка будет индивидуальная, то достаточно просто уведомить об этом мэрию.

В любом случае, как сообщили нашему изданию в администрации города: «Заявлений о выдаче разрешений на строительство ОКС (объекта капитального строительства) или уведомлений о строительстве ИЖС не поступало».