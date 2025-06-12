Лыжероллерную трассу и тренажерную площадку хотят обустроить в Лахденпохья

Проект комплексного благоустройства территории возле районной спортшколы отправили на всероссийский конкурс.

В Лахденпохья планируют провести комплексное благоустройство территории у районной спортивной школы. Это станет возможным, если проект «Сердце Лахденпохья» победит во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Его уже не первый год проводит Минстрой России.



Проект включает в себя обустройство лыжероллерной трассы и создание многофункциональной площадки с тренажерами, турниками и брусьями. Также на территории хотят проложить пешеходные дорожки, сделать освещение спортивных зон, оборудовать парковку. Такие работы запланированы на первом этапе. В дальнейшем, если проект воплотиться в жизнь, предполагается строительство здания для тира и бокса, трибун и зоны тихого отдыха.



При разработке проекта районная администрация провела сбор предложений от коллектива спортивной школы и жителей Лахденпохья. Среди тех, кто поддерживает идею, местная жительница и активный волонтер Олеся Ластовка.

На мой взгляд, это очень хорошая и нужная инициатива. Если всё получится, то после благоустройства территория действительно станет сердцем спортивной жизни нашего города и замечательным местом для активного отдыха. Очень хочется, чтобы любимый город преображался, чтобы у нас появлялось как можно больше современных и комфортных общественных пространств, возможностей с пользой провести время всей семьей. Желаю проекту победы во всероссийском конкурсе!» — сказала Олеся Ластовка.

Напомним, что в минувшем году Лахденпохья уже выиграла в таком конкурсе и получила более 70 млн рублей из федерального бюджета на благоустройство парка «Аурайоки». Сейчас начались подготовительные работы по расчистке территории. После их завершения в парке обновят смотровую площадку и мост со стороны Садовой улицы. Новый мост построят со стороны Холмистой улицы. В «Аурайоки» также обустроят пешеходные дорожки, сделают детскую площадку и скейт-зону. Кроме того, благоустроят зону отдыха у воды, облагородят родник, установят беседки для тихого отдыха, скамейки, урны.