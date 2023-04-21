Реклама

Малоэтажный жилой дом «Аристократ» построят в самом центре Петрозаводска
Новое
Сегодня 14:09
В Петрозаводске назвали «Экспортеров года»
21.04.2023 17:28

Лыжероллерную трассу в Петрозаводске реконструируют за счет республиканского бюджета

Новости. Общество
13:03, 29 Июня 2023
фото: Правительство Карелии

Новости партнеров

Трассу для летних тренировок карельских лыжников и биатлонистов на «Кургане» увеличат до четырех километров.

Реконструкция трассы республиканского спорткомплекса «Курган» в Петрозаводске начнется уже этим летом, сообщили на официальном портале Администрации Карелии 29 июня.

Трассу, длина которой сейчас составляет 2,5 километра, увеличат на полтора километра за счет петли лыжероллерки, которая много лет не использовалась. Работы проведут за счет бюджетных средств республики. Уложат новый асфальт, отсыпят обочины, а также увеличат ширину трассы до четырех метров. Отремонтируют и проблемные участки трассы, асфальтовое покрытие которой пострадало после зимнего сезона.

«Мы давно ждали реконструкции лыжероллерной трассы, приходилось даже сокращать дистанции на соревнованиях из-за плохого покрытия. После ремонта мы сможем более качественно и безопасно проводить тренировки с ребятами, наши соревнования выйдут на другой уровень», — отметил главный тренер сборной команды Карелии по лыжным гонкам Виталий Лужанский.

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
22.06.2023, 15:27
На севере Карелии простились с подростком, пропавшим три года назад
28.06.2023, 09:04
АвтоВАЗ будет выпускать Lada Onega?
22.06.2023, 08:48
Билеты на самолет до Сочи подорожали в несколько раз
27.06.2023, 08:20
«Малая чума» была обнаружена в двух районах Карелии
24.06.2023, 11:04
Любарский призвал жителей Петрозаводска к бдительности и осторожности
23.06.2023, 08:30
«Мы уже никогда в прежней стране жить не будем» — глава Петрозаводска объяснил, почему идет на СВО

Чтиво

13.06.2023 10:15
Без политики
Простая капельница может стать мачтой корабля, а простыня превратится в путешествие на Северный полюс
Об особенностях волонтерского движения разговор с больничным клоуном, основателем «Клоунотерапии» Ириной Воскресенской.
Екатерина Романова: «Если ты любишь свою работу, то тебе не придется «работать» ни дня в жизни»
11.05.2023 09:00
Стендапер Тимур Хамадуллин: «Люблю живую работу»
04.05.2023 16:00
архив чтиво

Медиа

«Поцелованный богом»: Карелия простилась с Зильбером
28.04.2023 15:40
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.