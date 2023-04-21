Лыжероллерную трассу в Петрозаводске реконструируют за счет республиканского бюджета

Трассу для летних тренировок карельских лыжников и биатлонистов на «Кургане» увеличат до четырех километров.

Реконструкция трассы республиканского спорткомплекса «Курган» в Петрозаводске начнется уже этим летом, сообщили на официальном портале Администрации Карелии 29 июня.

Трассу, длина которой сейчас составляет 2,5 километра, увеличат на полтора километра за счет петли лыжероллерки, которая много лет не использовалась. Работы проведут за счет бюджетных средств республики. Уложат новый асфальт, отсыпят обочины, а также увеличат ширину трассы до четырех метров. Отремонтируют и проблемные участки трассы, асфальтовое покрытие которой пострадало после зимнего сезона.

«Мы давно ждали реконструкции лыжероллерной трассы, приходилось даже сокращать дистанции на соревнованиях из-за плохого покрытия. После ремонта мы сможем более качественно и безопасно проводить тренировки с ребятами, наши соревнования выйдут на другой уровень», — отметил главный тренер сборной команды Карелии по лыжным гонкам Виталий Лужанский.