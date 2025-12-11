Лыжная эстафета Спартакиады трудовых коллективов в Карелии перенесена на 2026 год

Эстафетные соревнования по лыжным гонкам (4×2 км) в рамках Спартакиады трудовых коллективов Республики Карелия не состоятся 13 декабря 2025 года, как планировалось ранее, из-за плохой погоды.
Изменение даты связано с приоритетом безопасности участников и обеспечения высокого качества лыжной трассы, сообщает ЦСП. Проведение соревнований в более устойчивый зимний период позволит создать оптимальные условия для спортсменов. Поэтому решено было выбрать новую дату — 8 февраля.
Регистрация на соревнования продолжается в прежнем режиме. Подать заявку и узнать подробную информацию можно на официальной странице мероприяти. Местом проведения, как и планировалось, останется Республиканский спортивный комплекс «Курган», расположенный в Петрозаводске по адресу: проспект Курганский, 3.
Организаторы приглашают трудовые коллективы Карелии использовать дополнительное время для подготовки и активного участия в спортивном событии. Проект «Молодежная спартакиада трудовых коллективов» реализуется при поддержке Федерального агентства по делам молодежи.
Ранее мы сообщади, что на «Фонтанах» начали укатывать лыжную трассу.