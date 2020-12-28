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Лыжная трасса "Фонтаны" в Петрозаводске станет доступной для любителей бега и скандинавской ходьбы

Новости. Общество
14:02, 29 Декабря 2020
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"
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Глава Петрозаводска обсудила с инвестором планы по дальнейшему развитию трассы "Фонтаны" с инвестором, сообщили в мэрии города.

Ирина Мирошник провела рабочую встречу с генеральным директором АО "Петрагранит" Дмитрием Фабрикантовым. Администрация города заключила с предприятием в 2019 году соглашение о взаимном сотрудничестве. Это позволило модернизировать объект. В этом году расширена и освещена парковка, теперь на ней могут одновременно находиться до 400 машин. В стартовой зоне появился беспроводной интернет. Проведены дренажные работы на участке трассы до местечка "Развилка".

В перспективе трасса должна стать доступна не только для лыжных и пеших прогулок. Планируется, что на "Фонтаны" будет продлена городская велодорожка, объект станет удобным для любителей бега и скандинавской ходьбы. Кроме того, вблизи стартового городка должен появиться лесной зеленый стадион с туристским городком, игровой зоной, площадкой для сдачи норм ГТО, тиром и другими объектами, уточнили в администрации города.

Ранее Мирошник проинспектировала лыжную трассу "Фонтаны" в Петрозаводске.

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