Лыжная трасса "Фонтаны" в Петрозаводске станет всесезонной (ФОТО)

Глава Петрозаводска Ирина Мирошник провела выездное совещание на территории лыжной трассы, где установили освещение.

К началу зимнего сезона лыжную трассу "Фонтаны" подсветили – установили наружное освещение от стоянки до развилки, где проходят массовые праздники. До конца ноября светильники планируют установить и на парковке. Работать освещение для любителей лыжного спорта и скандинавской ходьбы будет до 21.00-21.30. Если у активных горожан возникнет желание посещать трассу в утренние часы, когда в межсезонье и зимой темно, свет будут включать и в это время.

В рамках заключенного соглашения компания "Петрогранит" уже в этом сезоне обеспечит подготовку и содержание лыжной трассы "Фонтаны" для массовых катаний на лыжах. Организация обязуется выполнить дренажные работы и реконструкцию мостиков на болотистых местах, вырубить мелкий кустарник и лишние ветви, растянуть сетки для защиты трассы от падающей листвы. Также инвестор должен обустроить автомобильную стоянку, организовать мобильные пункты общественного питания и установить биотуалеты.

"В дальнейшем перед нами стоит задача не только увеличить число посетителей зимней трассы, но и сделать спортивный объект всесезонным. Так, летом и весной велосипедисты смогут пользоваться трассой, как велодорожкой. Для этого необходимо "Фонтаны" расширить и продлить, на трассу завести жесткий грунт", - отметила Ирина Мирошник.

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