Лыжная трасса появилась на набережной Петрозаводска

О лыжной трассе на Онежской набережной столицы Карелии в соцсети рассказал глава города.
Вечером понедельника центр организации спортивных мероприятий накатал лыжную трассу на Онежской набережной, сообщил глава Петрозаводска Владимир Любарский.
«Пока мягковато, но грядущие морозы должны поправить дело», - отметил он.
Ранее «Столица на Онего» сообщала о том, что лыжные и конькобежные трассы должны открыть в вотчине Талви Укко.
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