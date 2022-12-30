Лыжная трасса появилась на набережной Петрозаводска

О лыжной трассе на Онежской набережной столицы Карелии в соцсети рассказал глава города.

Вечером понедельника центр организации спортивных мероприятий накатал лыжную трассу на Онежской набережной, сообщил глава Петрозаводска Владимир Любарский.



«Пока мягковато, но грядущие морозы должны поправить дело», - отметил он.



Ранее «Столица на Онего» сообщала о том, что лыжные и конькобежные трассы должны открыть в вотчине Талви Укко.





