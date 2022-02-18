Лыжник Большунов выиграл золото в масс-старте на Олимпиаде

Золотая медаль стала третьей для Александра Большунова на Играх в Пекине.

Российский лыжник Александр Большунов завоевал золотую медаль в масс-старте на Олимпийских играх в Пекине. Об этом сообщает ТАСС.

Второе место занял россиянин Иван Якимушкин. Третьим финишировал норвежец Симен Крюгер. Эта золотая награда стала третьей для Большунова на Олимпиаде в Пекине.

Изначально спортсмены должны были пробежать 50-километровый марафон, но из-за плохих погодных условий дистанция гонки была сокращена до 28,4 км.