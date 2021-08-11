Лыжник из Карелии попал в число сильнейших спортсменов на Первенстве России по лыжероллерам

Воспитанник Республиканской спортивной школы олимпийского резерва Климентий Агалаков вошел в десятку лучших на всероссийских соревнованиях в Санкт-Петербурге.

В Санкт-Петербурге 11 августа стартовало Первенство России по лыжероллерам среди юношей и девушек 19–20 лет. В индивидуальной гонке свободным стилем лучший результат из карельских спортсменов показал воспитанник Республиканской спортивной школы олимпийского резерва Климентий Агалаков. На дистанции 15 км Климентий занял 6 место среди юниоров, сообщили в Минобразования и спорта Карелии.

Напомним, «День физкультурника» пройдет в эти выходные в Петрозаводске.