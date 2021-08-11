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Лыжник из Карелии попал в число сильнейших спортсменов на Первенстве России по лыжероллерам

Новости. Общество
18:20, 12 Августа 2021
фото: © Министерство образования и спорта Республики Карелия

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Воспитанник Республиканской спортивной школы олимпийского резерва Климентий Агалаков вошел в десятку лучших на всероссийских соревнованиях в Санкт-Петербурге.

В Санкт-Петербурге 11 августа стартовало Первенство России по лыжероллерам среди юношей и девушек 19–20 лет. В индивидуальной гонке свободным стилем лучший результат из карельских спортсменов показал воспитанник Республиканской спортивной школы олимпийского резерва Климентий Агалаков. На дистанции 15 км Климентий занял 6 место среди юниоров, сообщили в Минобразования и спорта Карелии.

Напомним, «День физкультурника» пройдет в эти выходные в Петрозаводске.

 
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Комментарии

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2021-08-12 19:14:22
молодец земляк !
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