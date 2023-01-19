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Лыжник из Карелии завоевал серебро на первенстве Северо-Запада

Новости. Спорт
08:20, 20 Января 2023
фото: © паблик «Спорт - норма жизни Карелия»

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В Мурманской области проходит первенство Северо-Запада по лыжным гонкам среди юношей и девушек.

На лыжном комплексе «Тирвас» в Кировске проходит первенство Северо-Западного федерального округа по лыжным гонкам среди девушек и юношей 17-18 лет.

19 января в спринте классическим стилем карельский лыжник Корней Корнев завоевал серебряную награду. Спортсмен тренируется у Анны Алаевой в ДЮСШ №2 Костомукши.

Кондопожская лыжница Анастасия Сидорова замкнула пятерку сильнейших спортсменок. Ее тренирует Владислав Сидоров.

Впереди еще два соревновательных дня, отметили в Минобразования и спорта Карелии. 

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