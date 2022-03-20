Лыжники-экстремалы пробежали 60 км от острова Кижи до Петрозаводска

В Карелии во второй раз прошел экстремальный лыжный марафон Кижи Ski- X Race.

Как сообщили в Минобразования и спорта республики, в экстремальном лыжном марафоне Кижи Ski- X Race приняли участие 17 спортсменов из Санкт-Петербурга, Москвы и Петрозаводска.

Трасса марафона составила чуть больше 60 км по Онежскому озеру - от музея-заповедника Кижи до набережной Петрозаводска. На протяжении всего маршрута лыжников сопровождал снегоход в целях обеспечения безопасности.

Победителями марафона стали представители северной столицы - Дмитрий Жуков с результатом 3:31:15, Кирилл Горев с результатом 3:45:30 и Константин Пцарев - 3:47:40.

В гонке приняли участие не только лыжники, но и гонщики в дисциплине скиджоринг. Представительницей гонки с четвероногими напарниками, преодолевшей дистанцию за 3 ч 58 мин, стала петрозаводчанка Вита Черная. Заезд с собаками прошел в пилотном формате и рассматривается организаторами для включения в программу.