Лыжница из Карелии берет второе золото подряд на первенстве России

Воспитанница республиканской спортшколы олимпийского резерва вновь одержала победу на первенстве страны в Сыктывкаре.

В четверг, 16 февраля, в Сыктывкаре прошел второй день первенства России по лыжным гонкам среди юношей и девушек 2007-2008 годов рождения.



В спринтерской гонке свободным стилем воспитанница республиканской спортивной школы олимпийского резерва Анна Корякова одержала уверенную победу, сообщили в Минобразования и спорта Карелии.



Напомним, 15 февраля Коряковой покорилась гонка свободным стилем на пять километров.