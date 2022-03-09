Лыжница из Карелии пробилась в десятку сильнейших на Первенстве России

Ольга Жолудева показала отличный результат на юниорских соревнованиях в Кировской области.
Как рассказали в Минспорта Карелии, Ольга Желудева показала достойный результат на юниорском Первенстве России, которое с 11 марта проходит в Кировской области.
Вчера состоялись индивидуальные гонки свободным стилем, в которых участвовали более 250 молодых лыжников со всей России. Карельская спортсменка заняла 10 место среди девушек на дистанции 5 километров.
Напомним, в феврале лыжница из Сегежи, мастер спорта Ольга Жолудева заняла 9 место на Кубке Скандинавии в Эстонии.
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