Лыжница из Карелии вошла в топ-5 на Кубке России

Мастер спорта России Ольга Жолудева вновь подтвердила статус одной из сильнейших лыжниц страны.

В Архангельской области проходит IV этап Кубка России по лыжным гонкам. В соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены со всей России, сообщили в Минобразования и спорта Карелии.

Накануне, 14 января, лыжники боролись за медали в гонке на 10 км свободным стилем.

Карельская лыжница, мастер спорта России Ольга Жолудева заняла пятое место среди женщин.

Ранее Жолудева завоевала медаль на всероссийских соревнованиях в Тюмени.