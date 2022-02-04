Лыжница Непряева принесла первую медаль сборной России на Олимпиаде

Лыжница Наталья Непряева завоевала серебро и принесла сборной России первую медаль на Олимпиаде.

Лыжница Наталья Непряева заняла второе место в скиатлоне на дистанции 15 км и принесла российской команде первую медаль Олимпийских игр в Пекине, сообщает ТАСС.

Победительницей гонки стала норвежка Тереза Йохауг, преодолевшая дистанцию за 44 минуты 13,7 секунды. Непряева проиграла победительнице 30,2 секунды. Третье место заняла австрийка Тереза Штадлобер (+30,5).

В скиатлоне лыжницы преодолевают первые 7,5 км классическим стилем, а заключительные 7,5 км - свободным. После первой половины дистанции спортсменки заезжают на пит-стоп для смены лыж.