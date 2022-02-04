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Лыжница Непряева принесла первую медаль сборной России на Олимпиаде

Новости. Спорт
11:39, 05 Февраля 2022
фото: Сергей Бобылев/ТАСС

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Лыжница Наталья Непряева завоевала серебро и принесла сборной России первую медаль на Олимпиаде.

Лыжница Наталья Непряева заняла второе место в скиатлоне на дистанции 15 км и принесла российской команде первую медаль Олимпийских игр в Пекине, сообщает ТАСС.

Победительницей гонки стала норвежка Тереза Йохауг, преодолевшая дистанцию за 44 минуты 13,7 секунды. Непряева проиграла победительнице 30,2 секунды. Третье место заняла австрийка Тереза Штадлобер (+30,5).

В скиатлоне лыжницы преодолевают первые 7,5 км классическим стилем, а заключительные 7,5 км - свободным. После первой половины дистанции спортсменки заезжают на пит-стоп для смены лыж.

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Комментарии

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Экcперд
2022-02-05 12:15:53
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