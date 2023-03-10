Лыжнице, повредившей ногу на трассе «Фонтаны» в Петрозаводске, потребовалась помощь спасателей

Спасатели на санях доставили лыжницу с поврежденной ногой к врачам.
Как сообщается в паблике карельских спасателей, днем 10 марта спасатели Петрозаводского поисково-спасательного отряда оказали помощь жительнице Петрозаводска, которая, катаясь на лыжах на трассе «Фонтаны», подвернула ногу и самостоятельно передвигаться не могла.
С помощью саней и снегохода женщина была вывезена с лыжной трассы и передана медикам для оказания медицинской помощи.
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