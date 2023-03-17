Лыжницы из Карелии стали абсолютными победителями соревнований за полярным кругом

Карельские спортсменки завоевали 13 медалей на 63-м Празднике севера учащихся в Мурманске.

Как сообщили в Минспорта Карелии, лыжницы из республики отлично выступили на Празднике Севера учащихся, проходящем в Мурманске. Всего карельские спортсменки завоевали 13 медалей, став абсолютными победителями соревнований.

Анна Корякова из Республиканской спортивной школы олимпийского резерва (РСШОР) и Анастасия Сидорова из Спортивной школы олимпийского резерва (СШОР) в Кондопоге стали абсолютными чемпионками Полярной Олимпиады в своих возрастных группах в гонках свободным и классическим стилями.

Анна Сергеева из РСШОР Петрозаводска завоевала два серебра. еще одну серебряную медаль взяла Дарья Бортник.

По две бронзовые награды у Евгении Сидоровой (СШОР, Кондопога), Владислава Стогова (ДЮСШ, Костомукша) и Корнея Корнева (ДЮСШ, Костомукша).