Лыжня зовет: сколько стоит зимняя экипировка

Экономические санкции пока не повлияли на выбор лыж.

По предварительной информации, любимую петрозаводчанами трассу на фонтаны откроют с 1 декабря. Пока там работает техника. Тогда же стартует традиционный фестиваль «зимние фонтаны».

На Кургане лыжня уже готова. Любителям зимнего вида спорта пора подумать о своей экипировке на предстоящий сезон. Ее выбор зависит от многих факторов. Если вы собираетесь выбираться на лыжню раз или два в месяц — это один вариант. Если хотите тренироваться в серьез — другой. Соответственно, и стоимость лыжного комплекта будет разной. У профессионалов она доходит до 100 тысяч рублей. Какие цены ждут в магазинах любителей, знает проект «Жизнь и кошелек».