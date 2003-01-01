Лыжную базу и биатлонный комплекс обнесут забором в Костомукше

Работы по возведению ограждения вокруг спортивного объекта начались в Костомукше.

В Костомукше появится забор вокруг лыжной базы и биатлонного комплекса. Об этом сообщает издание «64 параллель»

Сейчас подрядчик готовит территорию. Необходимо очистить ее от кустарников и деревьев, провести разметку на расстоянии 2,5 метра и пробурить ямки глубиной 90 сантиметров.

— Общая длина ограждения составит 2955 погонных метров. В заборе сделают две калитки и четверо ворот. Само ограждение будет из металлических решетчатых панелей высотой более двух метров, — рассказали в издании.

Муниципальный контракт на выполнение работ заключён с компанией «Контрейд» из Петрозаводска. Работы завершатся к концу декабря. Кто-то из подписчиков возмутился, предполагая, что вход на территорию ограничат. Кто-то одобрил нововведение: " Дети будут ездить свободно по трассам. Это же не парк для прогулок и выгула собак. Взрослые не понимают как лыжероллеру или лыжнику со скоростью тормозить, когда на пути у них люди».

Ранее общественные слушания по проекту Генерального плана Петрозаводска не дали возможности определить, что же все-таки будет с Курганом.