Лыжные гонки повлияют на схему движения транспорта в Петрозаводске

На Кукковке 10 февраля изменится схема движения, сообщили в городской мэрии.

Из-за проведения всероссийской массовой гонки «Лыжня России — 2024» на Кукковке 10 января изменится схема движения транспорта. С 7.00 до 15.00 будет разрешена парковка на участке Комсомольского проспекта от места его пересечения с Курганским проездом до пересечения с улицей Ровио.

Также дополнительные парковочные места будут организованы в районе дома № 4 по Курганскому проезду.

Кроме того, возможность оставить личный транспорт будет на парковке в Конном переулке около Лесного проспекта, или возле спортивно-развлекательного центра «Горка».

Тем не менее, организаторы попросили по возможности пользоваться общественным транспортом.