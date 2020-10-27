Лыжные трассы в Новом Лососинном готовят к зимнему сезону

В местечке Новое Лососинное уже несколько недель проводятся работы по подготовке трасс к зимнему соревновательному сезону, сообщили в Минспорта Карелии.

Так, по инициативе Федерации лыжных гонок Республики Карелия были расширены существующие трассы, разработан новый круг в 12.5 км.

Новое Лососинное посетил министр спорта Карелии Алексей Ермашов, где пообщался с представителем республиканской Федерации лыжных гонок Денисом Лянгиным. По словам представителя спортивной федерации, впереди еще много работы, однако данная территория является весьма перспективной для проведения соревнований и тренировок с точки зрения климатических условий.

Напомним, что прошлой зимой устойчивого снежного покрова в Петрозаводске практически не было, поэтому тренировочные мероприятия лыжников проходили в Новом Лососинном, где снег лежал до конца апреля, и температура была в среднем на 4 градуса ниже, чем в городе. Кроме того, данное место полюбилось жителям и гостям Петрозаводска, многие приезжали кататься на лыжах семьями.

В дальнейшем при использовании мер государственной поддержки планируется развивать данную территорию – оборудовать парковку, нанести разметку и поставить ограждение.