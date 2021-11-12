Лыжный фестиваль из Карелии признан лучшим событийным мероприятием в области спорта в России

Проект «KareliaSkiFest» победил в финале национальной премии в области событийного туризма, сообщили в Минспорта Карелии.

Фестиваль зимних видов спорта «KareliaSkiFest» — победитель финала X национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards в номинации «Лучшее событийное мероприятие в области спорта». Итоги премии подводили с 1 по 3 декабря в Ульяновске. Всего на конкурс было заявлено более 500 проектов из 63 регионов России и более 150 проектов прошли в финальный отбор.

В 2022 году «KareliaSkiFest» пройдет в Петрозаводске в шестой раз. В 2021 году в мероприятии приняли участие почти полторы тысячи человек.

«KareliaSkiFest» — это большой спортивный праздник для всей семьи. В программу мероприятия включены лыжные марафоны серии RussiaLoppet, маленькие и средние путешествия на лыжах для тех, кто только учится лыжному ходу, гонки на собачьих упряжках, гонки на традиционных и современных финских санях и многое другое.

Напомним, лыжные марафоны KareliaSkiFest входят в пятерку самых массовых лыжных марафонов России. В 2022 году проект KareliaSkiFest включен в событийный календарь FIS (Международная федерация зимних видов спорта) и в номинации российской любительской серии RussiaLoppet.