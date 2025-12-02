Лыжный сезон на Кургане откроется гонками на 3, 5 и 10 км

14 декабря на Кургане пройдёт открытие зимнего сезона. К участию приглашают всех любителей лыжного спорта.
Зимний сезон на Кургане начнется с соевнований. Участие бесплатное, сообщили в Центре спортивной подготовки.
— Фестиваль проводится для всех, кто хочет открыть сезон в спортивной атмосфере и испытать свои силы на первой зимней дистанции.
Для участников будут организованы три дистанции: на 3, 5 и 10 км. Торжественное открытие в 10:45, старт гонки — 11:00.
Дистанции фестиваля:
3 км — девушки 2010–2012 гг. р.
5 км — девушки 2008–2009 гг. р.
5 км — женщины 2007 г. р. и старше
5 км — юноши 2010–2012 гг. р.
10 км — юноши 2008–2009 гг. р.
10 км — мужчины 2007 г. р. и старше
Регистрация открыта до 11 декабря (23:00). Интересно, что пока снега нет, но организаторы не унывают. По их словам, зима уже близко. Напомним, что в ближайшее воскресенье на "Фонтанах" откроется традиционный фестиваль. В этом году фестивальных дней будет больше.