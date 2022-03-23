Лже-пожарные из разных регионов России устроили осмотр квартиры пенсионерки из Карелии

В Кондопоге полицейские задержали подозреваемых в мошенничестве, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Кондопожского района обратилась 82-летняя горожанка, сообщившая, что стала жертвой мошенников.

Пенсионерка рассказала о пришедших к ней домой молодых людях, представившихся сотрудниками пожарной службы. Они осмотрели квартиру, выявили нарушения и, пригрозив штрафом, уговорили женщину купить два устройства порошкового пожаротушения за 20 тысяч рублей. Получив деньги, они удалились, а пенсионерка рассказала о проверке соседке, которая посоветовала ей обратиться в полицию. Проданные устройства, как выяснилось, стоили от силы 2 тысячи рублей.

Полицейские выехали на место и встретили в подъезде заявительницы двух молодых людей, похожих на тех, что описывала пенсионерка. Мужчин доставили в отделение, где выяснили их личности — ими оказались ранее судимые 24-летний житель Ханты-Мансийского автономного округа и его 20-летний товарищ из Волгоградской области. У одного из них во время досмотра изъяли более 19 тысяч рублей.

По статье «мошенничество» было возбуждено уголовное дело. В настоящее время решается вопрос о мере пресечения, проверяется причастность задержанных к другим преступлениям. Расследование продолжается.