Реклама
Возобновивший работу автозавод в России попросил это не разглашать
23.03.2022 16:31
«Подписать нельзя откладывать»
23.03.2022 15:04
Водитель в Карелии, обвиненный в превышении скорости, в суде доказал неправоту ГИБДД
Сегодня 08:05

Лже-пожарные из разных регионов России устроили осмотр квартиры пенсионерки из Карелии

Новости. Общество
13:21, 24 Марта 2022
фото: © hamovniki.caoinform.ru

Новости партнеров

В Кондопоге полицейские задержали подозреваемых в мошенничестве, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Кондопожского района обратилась 82-летняя горожанка, сообщившая, что стала жертвой мошенников.

Пенсионерка рассказала о пришедших к ней домой молодых людях, представившихся сотрудниками пожарной службы. Они осмотрели квартиру, выявили нарушения и, пригрозив штрафом, уговорили женщину купить два устройства порошкового пожаротушения за 20 тысяч рублей. Получив деньги, они удалились, а пенсионерка рассказала о проверке соседке, которая посоветовала ей обратиться в полицию. Проданные устройства, как выяснилось, стоили от силы 2 тысячи рублей.

Полицейские выехали на место и встретили в подъезде заявительницы двух молодых людей, похожих на тех, что описывала пенсионерка. Мужчин доставили в отделение, где выяснили их личности — ими оказались ранее судимые 24-летний житель Ханты-Мансийского автономного округа и его 20-летний товарищ из Волгоградской области. У одного из них во время досмотра изъяли более 19 тысяч рублей.

По статье «мошенничество» было возбуждено уголовное дело. В настоящее время решается вопрос о мере пресечения, проверяется причастность задержанных к другим преступлениям. Расследование продолжается.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
20.03.2022, 08:38
Холод возвращается в Карелию
19.03.2022, 10:58
Жители Петрозаводска получили уведомления о необходимости демонтажа застекленных лоджий
18.03.2022, 11:39
Несколько предприятий приостановили лесозаготовки в Карелии из-за санкций
17.03.2022, 21:31
Глава Минздрава Карелии определил возможные сроки отмены масочного режима
22.03.2022, 12:24
Премьер-министр Карелии заявил, что глава Минсельхоза «живет какой-то своей жизнью»
18.03.2022, 18:40
Карелия пять лет подряд соседствует с самой счастливой страной мира

Чтиво

23.03.2022 12:20
Кофе со сливками
«Наплавался! Хватит!»
Гостем рубрики «Кофе со сливками» стал легендарный пловец, четырехкратный олимпийский чемпион Александр Попов, побывавший в Петрозаводске на соревнованиях по зимнему плаванию.
«Нас действительно ждали»
19.03.2022 08:30
Здесь лучше, чем дома
15.03.2022 14:23
архив чтиво

Медиа

Чемпионат и первенство Республики Карелия по брейкингу 2022
14.03.2022 12:56
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»