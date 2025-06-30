Лже-сотрудники мобильной компании украли у петрозаводчанки и ее матери 265 тысяч рублей

Нарушители перестали выходить на связь как только получили деньги пострадавшей.

В Петрозаводске мошенники притворились сотрудниками мобильной компании и украли у 23-летней местной жительницы 265 тысяч рублей. По данным пресс-службы МВД республики, мошенники обманули девушку, из-за чего она потеряла не только свои деньги, но еще и деньги матери. Полиция проводит проверку.

По предварительным данным, девушке позвонила якобы сотрудница мобильной компании и сообщила, что необходимо продлить договор обслуживания связи. После этого пострадавшая продиктовала ФИО, номер СНИЛС и код из SMS-сообщения по просьбе незнакомки. Мошенница пообещала отправить договор по электронной почте, после чего разговор прекратился.

Спустя время девушке поступил звонок. Ее предупредили о подозрительной активности, после она получила SMS-сообщение с номером телефона для связи якобы со «службой поддержки». Девушка пообщалась с неким представителем портала «Госуслуги». Он сказал, что мошенники завладели ее данными и якобы создали от ее имени электронную подпись и подали запросы на оформление кредитов.

После этого разговора с ней связался сотрудник Центробанка, который направил ее оформлять кредитную карту и перевести заемные средства на «безопасный счет». Он ей сказал, что нужно будет подключить третьих лиц.

Пострадавшая перевела деньги своей подруге, а та отправила их на якобы «безопасный счёт», который пострадавшей дали мошенники. Девушку убедили проверить счета матери. Деньги родительницы она также перевела подруге, а та, в свою очередь, — на сторонний счет, как и до этого.

«Сотрудник» Центробанка перестал отвечать и выходить на связь с пострадавшей. После этого девушка поняла, что общалась с мошенниками.