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Лже-целительница из Карелии получила почти 5 миллионов рублей за «обряды» по телефону

Новости. Криминал
14:09, 01 Декабря 2021
фото: © shutterstock.com/Cora Reed

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Жительница Пряжинского района убедила двух жителей Новосибирска в своих экстрасенсорных способностях и за 3 года выманила у них почти 5 миллионов рублей, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокурор Пряжинского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жительницы региона, обвиняемой в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.

По версии следствия, с 2017 по 2020 год женщина, убедив двух жителей Новосибирска в том, что обладает экстрасенсорными способностями и навыками народной медицины, пообещала решить проблемы в личной жизни и финансовой сфере, а также избавить родственников от болезней.

По телефону мнимая целительница проводила некие «обряды», после чего убеждала потерпевших оплачивать оказанные «услуги».

В результате жители Новосибирска расстались с суммой свыше 4,9 миллиона рублей. Для оплаты услуг мошенницы потерпевшие брали многочисленные кредиты и займы.

Уголовное дело направлено в Пряжинский районный суд для рассмотрения по существу.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2021-12-01 15:18:35
Зря вы так. Самобытные знают древние языческие обряды, доставшиеся по наследству. Бывает, что не получается. Кто не работает, тот и ошибок не делает. :)
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