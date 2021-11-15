Лже-целительница из Карелии получила почти 5 миллионов рублей за «обряды» по телефону

Жительница Пряжинского района убедила двух жителей Новосибирска в своих экстрасенсорных способностях и за 3 года выманила у них почти 5 миллионов рублей, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокурор Пряжинского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жительницы региона, обвиняемой в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.

По версии следствия, с 2017 по 2020 год женщина, убедив двух жителей Новосибирска в том, что обладает экстрасенсорными способностями и навыками народной медицины, пообещала решить проблемы в личной жизни и финансовой сфере, а также избавить родственников от болезней.

По телефону мнимая целительница проводила некие «обряды», после чего убеждала потерпевших оплачивать оказанные «услуги».

В результате жители Новосибирска расстались с суммой свыше 4,9 миллиона рублей. Для оплаты услуг мошенницы потерпевшие брали многочисленные кредиты и займы.

Уголовное дело направлено в Пряжинский районный суд для рассмотрения по существу.