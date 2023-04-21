Лжеброкер лишил жадную до быстрых денег жительницу Карелии 1,6 млн рублей

Полиция Приладожья Карелии расследует уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, сообщили в республиканском МВД.
В дежурную часть полиции Питкярантского района поступило заявление от 56-летней местной жительницы.
В полиции пенсионерка пояснила, что увидела в интернете объявление брокерской компании. Реклама обещала высокий доход, безопасность при совершении сделок и быстрый вывод денег.
Женщина зарегистрировалась на сайте, через несколько дней ей перезвонили. Собеседник представился персональным менеджером и заверил, что все сделки будут проходить под его строгим контролем.
В результате общения с лжеброкером женщина оформила кредиты в различных банках на 1 630 000 рублей, а все средства перевела на указанные счета.
Во время очередного разговора аферист выяснил, что больше у пенсионерки забрать нечего и перестал выходить на связь.
Женщина поняла, что долгое время общалась с мошенниками и обратилась в полицию.
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, сообщили в МВД Карелии.
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