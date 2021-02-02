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Две петрозаводчанки слишком поздно раскусили мошенников - и остались без денег

Новости. Общество
17:40, 03 Февраля 2021
фото: © Fotolia/ olgavolodina
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Полиция Петрозаводска проводит проверку по нескольким фактам дистанционного мошенничества, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска обратилась 47-летняя горожанка. Она сообщила, что неизвестные обманули её на 240 тыс. рублей. Пострадавшая пояснила, что с ней на связь вышел якобы сотрудник правоохранительных органов. "Полицейский" сообщил, что была задержана преступная группировка. Злоумышленники получали доступ к чужим банковским счетам и списывали с них деньги. И якобы средства жительницы карельской столицы в опасности.

История звонившего ей показалась правдоподобной. Завоевав доверие собеседницы, "правоохранитель" пояснил, что петрозаводчанка должна следовать его инструкциям. То есть обналичить все имеющиеся у неё накопления, в том числе кредитные. Далее перевести их на "безопасный" счёт, который был создан специально для неё. Пострадавшей пообещали, как только средства поступят туда, ей выпустят новую "защищённую" карту.

Женщина выполнила всё, что ей сказали. Затем она решила позвонить по телефону горячей линии банка, чтобы ещё раз уточнить некоторые детали. Однако в ходе разговора с сотрудниками поняла, что попалась на уловку мошенников.

Также в полицию Петрозаводска пожаловалась 43-летняя местная жительница. Она сообщила, что лишилась 280 тыс. рублей. Оказалось, что женщина общалась с якобы "работником" банка. Он уведомил горожанку, что произошла утечка данных и на её имя от лица неизвестных одобрен кредит. Звонивший убеждал, что такие махинации – дело рук аферистов. И теперь, чтобы быстро аннулировать займ, а также в дальнейшем предотвратить потерю денег, петрозаводчанка должна оформить долги на себя. А потом перевести все заёмные средства на "безопасный" счёт.

Женщина последовала рекомендациям. Лжесотрудник банка обещал, что с ней обязательно свяжутся после перевода, однако этого не произошло. Самой дозвониться до "специалистов" пострадавшая также не смогла. Тогда-то она и осознала, что её обманули.

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