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Новости. Общество
12:58, 04 Июля 2019
фото: © ИТАР-ТАСС/Юрий Смитюк

Лжеработники банка лишили петрозаводчанку денег, оформляя страховку на банковскую карту

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Петрозаводчанка в результате одного телефонного разговора лишилась кредитных средств, сообщили в МВД Карелии.

Жительница Петрозаводска днем 2 июля ответила на входящий телефонный звонок. В мобильном раздался женский голос. Состоялся следующий диалог:

- Здравствуйте! Вас беспокоит служба поддержки клиентов … банка. Уточните, совершали ли Вы только что какие-либо операции по карте?
- Нет.
- Дело в том, что с Вашей карты пытались списать денежные средства. В связи с этим я переключаю Вас на другого оператора из отдела защиты…

Никаких подробностей и разъяснений не следовало. Далее 36-летняя горожанка услышала мужской голос. Неизвестный сообщил, что в подобной ситуации можно по телефону застраховать банковские карты, при этом якобы необходимо сообщить номера карт и трехзначные коды на оборотной стороне. Более того, незнакомцем были затребованы сведения не только по счету, открытому в названном банке, но и по иному коммерческому объединению. Жительница карельской столицы все продиктовала и получила смс-уведомление "Пароль для подтверждения восстановления логина – ХХХХХ".

Не успев вникнуть, что это значит, жертва мошенников услышала предупреждение, что ее переключают на третьего оператора.

- Здравствуйте! Вам пришли смс?
- Да…
- Сейчас не обращайте на них внимания, они старого образца. Это нужно, чтоб мы могли провести операцию по страхованию Ваших счетов…
Также этот третий "оператор" потребовал сменить пароль в сервисе удаленного доступа к интернет-банкингу.

Несмотря на то, что в смс-уведомлениях, которые стали поступать в дальнейшем, петрозаводчанке запрещали сообщать кому-либо коды, она исправно диктовала цифры лжеблагодетелям. Именно так мошенники получили удаленный доступ к кредитным счетам женщины и лишили ее почти 40 тысяч рублей. Она обратилась в полицию. Проводится проверка.

В МВД по Республике Карелия предупреждают, что в последнее время дистанционные мошенники действую активно именно под видом работников банков. Следует тщательно изучить основы безопасного использования онлайн-сервисов обслуживающих организаций и уяснить основы финансовой грамотности.

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