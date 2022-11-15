Лжесотрудник банка заставил юную жительницу Петрозаводска перевести мошенникам 345 тысяч рублей

Чтобы обмануть 18-летнюю девушку, злоумышленники воспользовались проверенной схемой, сообщили в МВД Петрозаводска.

В полицию Петрозаводска с заявлением обратилась 18-летняя горожанка. Студентка рассказала, как попалась на уловку аферистов. Ей позвонил неизвестный и представился сотрудником правоохранительных органов. Он сообщил, что с её банковским счетом проводят манипуляции, похожие на действия мошенников.



На следующий день девушке позвонил «сотрудник банка». Он настаивал на том, что деньги необходимо защитить. Для этого звонивший предоставил петрозаводчанке доступ к якобы новому счету.



На самом деле это был чужой банковский счет. Через банкомат и мобильное приложение девушка перевела на счет аферистов все накопленные средства – 345 тысяч рублей. А в полицию обратилась, когда заметила, что доступа к счету с накоплениями у неё больше нет.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере.