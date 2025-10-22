Волонтеры акции «Вода России» провели более 60 субботников

«Водные субботники» прошли во всех районах и округах Карелии в этом году.

Неравнодушные граждане очистили более 54 км берегов озер и рек в республике Карелия. Карелия принимает участие в федеральной акции «Вода России» уже девятый год подряд. Муниципальные образования присылают свои предложения, формируя единый график уборок на год. В этом году «водные субботники» прошли во всех районах и округах Карелии. Более 1200 волонтеров убрали 54 км берегов озер и рек Карелии, собрав более 425 м³ различного мусора.



«Вода России» — это всероссийская добровольческая экологическая акция по очистке берегов рек, озёр и других водных объектов от мусора. Акция проводится с 2014 года по инициативе Министерства природных ресурсов и экологии России и направлена на сохранение водных объектов и формирование бережного отношения к природе. В рамках акции проходят не только субботники, но и образовательные мероприятия, такие как уроки, конкурсы и выставки.

Министерство природных ресурсов и экологии Республики Карелия выражает искреннюю благодарность всем участникам акции и приглашает вновь присоединиться всех желающих к субботникам уже в 2026 году.

Напомним, в начале октября общественники убрали мусор возле водопада Тухка-падун на севере Карелии.