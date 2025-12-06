МАГАТЭ: саркофаг на Чернобыльской АЭС утратил функции безопасности

Новый безопасный конфайнмент (саркофаг) утратил основные функции безопасности после удара БПЛА в феврале.

К такому выводу пришли эксперты МАГАТЭ в ходе комплексной оценки его безопасности, проведенной на прошлой неделе. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на Международное агентство по атомной энергии.

«Это событие также привело к сильному пожару внешней обшивки массивной стальной конструкции, построенной для предотвращения радиоактивных выбросов из реактора, разрушенного в результате аварии 1986 г.», — констатировали эксперты.

Саркофаг утратил возможность локализации, при этом специалисты не обнаружили повреждений его несущих конструкций или систем мониторинга, рассказали в агентстве.

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси отметил, что на крыше саркофага провели ремонт, но решающее значение имеет комплексная реставрация. МАГАТЭ рекомендовало провести дальнейшие восстановительные и защитные работы его конструкции. Это поможет избежать дальнейшего разрушения и обеспечения долгосрочной ядерной безопасности.

14 февраля беспилотник ударил по зданию, содержащему остатки разрушенного в результате аварии на Чернобыльской АЭС реактора. Дрон пробил дыру в крыше саркофага диаметром около 6 м. Кроме того, было повреждено некоторое оборудование и электрические кабели.

