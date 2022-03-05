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Магазин Bershka закрылся в Петрозаводске (ФОТОФАКТ)

Новости. Общество
12:33, 06 Марта 2022
фото: Столица на Онего

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Ранее владелец сети Zara и Bershka сообщил, что закрывает магазины по всей России.

В Петрозаводске закрылся единственный магазин одежды, обуви и аксессуаров Bershka, расположенный в торговом центре на проспекте Ленина.

Напомним, что ранее владелец брендов Zara и Bershka, компания Inditex сообщила, что прекращает торговлю в России и закрывает все торговые точки и онлайн-магазин.

"В нынешних обстоятельствах компания не может гарантировать непрерывность операций в Российской Федерации и временно приостанавливает свою деятельность", - говорится в сообщении Inditex, которое цитирует «Российская газета».

Согласно данным на сайте Inditex, компания управляет 6,6 тысячи магазинов по всему миру.

Ранее о прекращении деятельности в России объявил другой крупный продавец одежды - компания H&M. Магазин H&M в Петрозаводске также закрылся.

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