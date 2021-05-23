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Магазин бытовой техники и электроники Sulpak

Новости. Экономика
11:40, 24 Мая 2021

Бытовая техника, электроника стали незаменимыми в каждом доме, прочно вошли в быт.

Теперь не требуется много сил и времени для стирки и уборки, для приготовления пищи, ухода за одеждой. Электроника помогает решать ежедневные задачи, увлекательно проводить досуг, общаться с друзьями. Торговый дом Sulpak предлагает обширный каталог бытовой техники для дома и офиса: электронику, компьютеры, гаджеты, товары для детей, автолюбителей и многое другое по доступной стоимости. Компания осуществляет продажу техники от брендовых производителей с гарантией, доставкой, установкой.

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Магазин Sulpak: информация о компании

На сегодняшний день магазин бытовой техники Sulpak — это крупная розничная сеть на территории Казахстана и Кыргызстана. Бренд легко узнать по фирменному стилю. Компания включает:
• 134 магазина в разных городах страны;
• официальный сайт;
• 25 тыс. позиций товаров;
• 6 тыс. профессиональных сотрудников.

Благодаря работе компании стало реально воплотить маленькие мечты и грандиозные планы миллионов людей. Каждый год в магазинах совершается от 15 млн. покупок, почти два миллиона граждан стали постоянными клиентами.

Интернет-магазин Sulpak и розничная сеть предлагают новинки бытовой техники и электроники, компания входит в международную ассоциацию Euronics International Ltd. Это позволяет насыщать рынок эксклюзивными товарами по лучшей цене. На прилавках можно найти все, а постоянно действующие акции, распродажи, скидки, сделают покупку приятной и выгодной.

Магазин электротехники Sulpak: преимущества покупки
• Широкий ассортимент позволяет выбрать товар, соответствующий характеристикам, предпочтениям, бюджету.
• Товары соответствуют высоким стандартам качества, имеют гарантию производителя.
• Каждый покупатель может воспользоваться сервисными услугами HiTechnic от компании. Профессиональные мастера выполнят настройку электроники, фото-, теле-, аудиоаппаратуры, произведут монтаж, установку техники и оборудования.
• Удобные и разнообразные формы оплаты, возможность оформить кредит на покупку.
• Интернет-магазин отличается продуманным дизайном, каждый покупатель без затруднений выберет необходимую категорию, сможет выполнить оплату и оформить заказ. При возникновении затруднений, предлагается онлайн-помощь.
• Доставка заказа производится быстро как в Алматы, так и в остальные населенные пункты.
• Каждому покупателю начисляются бонусы, их можно использовать при оплате следующих покупок.

Чтобы следить за акциями, распродажами, новинками, подписывайтесь на рассылку на официальном сайте. Там можно узнать время работы, адреса, контакты розничных магазинов, ознакомиться с описанием, характеристиками моделей, отзывами покупателей.

Компания Sulpak — лидирующая торговая сеть с 25-летним опытом работы. Розничные магазины компании расположены в 40 городах страны. Интернет-магазин бытовой техники Sulpak — это мощный, удобный и быстроработающий сервис, позволяющий совершить покупку в режиме 24/7, не выходя из дома. Ассортимент сайта включает все категории товаров, продажа которых также производится в стационарных магазинах.

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