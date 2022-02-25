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Магазин в Петрозаводске отказался принимать у экс-депутата Заксобрания Карелии оплату по банковской карте

Новости. Общество
14:47, 26 Февраля 2022
фото: © pixabay.com

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В сетевом магазине на Ключевой у депутата 6-го созыва, члена консультационного совета Заксобрания Карелии Алексея Исаева отказались принимать к оплате банковскую карту ВТБ.

Как сообщил экс-парламентарий Алексей Исаев, сегодня днем, в 12.00, он купил продукты в сетевом магазине на улице Антонова и хотел расплатиться банковской картой, но кассир отказала ему в данной услуге, сославшись на устное распоряжение руководства торговой сети.

«Мне сказали, что не принимают карты четырех банков, попавших под санкции, и отправили снимать наличку», - рассказал Алексей Исаев.

По словам экс-депутата, он напомнил сотрудникам магазина о работающей банковской системе внутри страны независимо от введения санкций.

«Санкции на эти банки не могут повлиять на внутренние перемещения денег по стране. Если вы сейчас продолжите отказываться принимать у меня оплату по карте, то я буду констатировать это как экстремизм, вызову полицию и пойду на конфликт. Вам придется объяснить, на каком основании вы не принимаете карты банков, которые работают в России», - возмутился Алексей Исаев.

В результате, как сообщил экс-депутат, карту к оплате у него приняли, и деньги благополучно списались, но он хотел бы предупредить других покупателей, чтобы они не уходили за наличкой и не создавали ажиотаж.

Ранее сообщалось, что банковские карты группы ВТБ, Совкомбанка, Новикомбанка, Промсвязьбанка, «Открытия» не будут работать с платежными сервисами ApplePay и GooglePay.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Зима
2022-02-26 16:10:21
Плакать
Аполленарий
2022-02-26 15:57:38
Начало положено .
Милки Вэй
2022-02-26 15:15:24
Всех депутатов и бюджетников я думал давно перевели на мир.
Teaтральный критик
2022-02-26 15:09:56
Капризничаете, господин артист (с). У бюджетников и пенсов карты "мир "
User
2022-02-26 15:04:16
Какая прелесть - единовброс столкнулся с результатом деятельности сопартийцев!
Изя
2022-02-26 14:56:52
Начались разборки , навоевались " своих не бросаем " , чужих загрызём ))) :)
экcперд
2022-02-26 14:54:26
Сколько воплей от экс депутата. Карта мир ему в помощь.
Гость
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