Магазин в Петрозаводске отказался принимать у экс-депутата Заксобрания Карелии оплату по банковской карте

В сетевом магазине на Ключевой у депутата 6-го созыва, члена консультационного совета Заксобрания Карелии Алексея Исаева отказались принимать к оплате банковскую карту ВТБ.

Как сообщил экс-парламентарий Алексей Исаев, сегодня днем, в 12.00, он купил продукты в сетевом магазине на улице Антонова и хотел расплатиться банковской картой, но кассир отказала ему в данной услуге, сославшись на устное распоряжение руководства торговой сети.

«Мне сказали, что не принимают карты четырех банков, попавших под санкции, и отправили снимать наличку», - рассказал Алексей Исаев.

По словам экс-депутата, он напомнил сотрудникам магазина о работающей банковской системе внутри страны независимо от введения санкций.

«Санкции на эти банки не могут повлиять на внутренние перемещения денег по стране. Если вы сейчас продолжите отказываться принимать у меня оплату по карте, то я буду констатировать это как экстремизм, вызову полицию и пойду на конфликт. Вам придется объяснить, на каком основании вы не принимаете карты банков, которые работают в России», - возмутился Алексей Исаев.

В результате, как сообщил экс-депутат, карту к оплате у него приняли, и деньги благополучно списались, но он хотел бы предупредить других покупателей, чтобы они не уходили за наличкой и не создавали ажиотаж.

Ранее сообщалось, что банковские карты группы ВТБ, Совкомбанка, Новикомбанка, Промсвязьбанка, «Открытия» не будут работать с платежными сервисами ApplePay и GooglePay.