Магазинам и кафе запретят выкидывать отходы в контейнеры жителей

Магазины и заведения общепита обяжут иметь свои контейнеры для отходов.

Магазины и кафе не имеют право выбрасывать пищевые отходы в мусорные контейнеры, которыми пользуются жители многоквартирных домов. Это прописано в новом Порядке накопления твердых коммунальных отходов (ТКО). Он разработан Минприроды Карелии с учетом мнения жителей. Документ подписал глава Карелии.

— Точки общепита и торговли должны иметь контейнеры у себя в технических помещениях или же собственные контейнерные площадки. Соответственно, и договоры на вывоз мусора тоже должны быть отдельными. Это первое.

В документе прописано, что крупногабаритные отходы (КГО) необходимо размещать в отдельном бункере или специальном отсеке на контейнерной площадке. Если таковых нет, то жителям нужно самостоятельно доставлять КГО на специализированные площадки.

Еще одно новшество касается дачных кооперативов. Теперь они могут складировать свой мусор исключительно в контейнеры или бункеры, расположенные на собственных контейнерных площадках.

— На территориях сельских поселений или на территориях малоэтажной застройки городских поселений, а также на территории Костомукши допускается погрузка ТКО непосредственно в мусоровоз или иное транспортное средство без организации мест (площадок) накопления ТКО, - говорится в документе.

С новым порядком можно познакомиться по ссылке. Есть в документе и пункт об обязательном раздельном сборе. Уточняется, что он введен с 1 января 2025 года посредством разделения всего потока ТКО на два со следующей цветовой индикацией: коричневый цвет – пищевая продукция и желтый цвет – совместно накапливаемые ТКО, подлежащие утилизации. Интересно, что до дела не дошло. Пищевые отходы никто отдельно не собирает. Допускается дополнительное разделение отходов по видам в отдельные контейнеры с использованием соответствующей маркировки и дополнительной цветовой индикации. К примеру, в желтые контейнеры, как было. Однако, напомним, сейчас контейнеры для раздельного сбора убраны с площадок, людям рекомендуют выбрасывать собранные стекло, бумагу, пластик на сортировочные станции. Их четыре в Петрозаводске.

Напомним, московская компания «Эколайн», ранее занимавшаяся вывозом мусора в Карелии в рамках государственно-частного партнёрства, покинула республику в прошлом году. После чего и начались сложности с организацией раздельного сбора.