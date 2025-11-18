РЕКЛАМА
В Петрозаводске стартовали продажи в новом уютном доме в ЖК «Каскад» от строительной компании «Век»
19 ноября, 10:00 Статьи
Бюджет в условиях вызовов: что важно знать о главном финансовом документе ближайших трех лет
17 ноября, 14:25 Статьи
«Киокушинкай учит жизни»: как карельский тренер Анатолий Кукшиев чемпионов кует
16 ноября, 09:40 Статьи
Стало известно, кто погиб в массовом ДТП с бензовозом в Карелии

10:17

В Петрозаводске стартовали продажи в новом доме в ЖК «Каскад» на Древлянке

10:00

Петрозаводчанин украл сыр и шоколад на 12 тысяч рублей

09:55

В Минздраве Карелии сообщили, когда в аптеках появятся льготные лекарства для диабетиков

09:44

Уругвайско-аргентинская звезда Наталия Орейро рассказала о съемках в Карелии

09:34

В поселке Мелиоративный появится новая амбулатория

08:59

Карельские синоптики рассказали, не растает ли снег в ноябре

08:39

Жители Карелии вернули в банки более 800 тысяч рублей мелочью

08:24

Урожай картофеля в Карелии достиг почти 5 тысяч тонн

08:02

В отдалённом селе на севере Карелии отремонтировали аварийный мост

07:40

Налог на плавсредства в Карелии уменьшат на 70%

07:22

Магазинам и ресторанам запретят складировать отходы во дворах жилых домов в Карелии

07:03

Хоррор-роман психиатра из Петрозаводска напечатали в крупнейшем издательстве России

06:41

Ученые обнаружили миллиарды микрочастиц пластика в чайных пакетиках

00:10

Президент Финляндии призвал США усилить давление на Россию

23:50

«Динамо-Карелия» в упорной борьбе вновь проиграло МХК «Спартак MAX»

22:31

22:20

В Госдуме разъяснили правила выплаты «тринадцатой зарплаты»

22:02

Назван самый выгодный для отпуска месяц в 2026 году

21:02

В регионах России начинают ограничивать продажи энергетиков

20:15

Прокуратура проверит информацию об отсутствии в аптеках Петрозаводска льготных лекарств для диабетиков

19:10

Выступающие со стендапом многодетные мамы готовят программу ко Дню матери

18:32

Дорожники привели в порядок верхнюю парковку трассы «Фонтаны»

18:01

В аэропорту Пулково могут начать тестировать беспилотную технику

17:43

Мужчина разбился насмерть при падении из окна высотного дома в Петрозаводске

17:33

Две карельские школы отмечены знаками качества

17:19

Снег, северный ветер и до -18°С обещают в Карелии 19 ноября

17:06

Росреестр предложил штрафовать владельцев земельных участков по данным с дронов и из космоса

16:32

72-летняя женщина попала под колёса автомобиля на Ключевой

16:24

Карельская лыжница взяла «золото» на гонке в Хакасии

16:19

«Мы готовы помочь КЭО»: мэр Петрозаводска рассказала о вывозе мусора в городе

16:15

Житель Петрозаводска, повторно судимый за вождение в пьяном виде, сам попросил отправить его в колонию

16:01

Т2 расширила список интернет-сервисов, доступных в зоне ограничений

15:55

«Ответила правдиво»: ветераны СВО задали острые вопросы Валентине Пивненко

15:45

Более 300 абонентов подключили к природному газу в Карелии в этом году

15:31

Замыкание проводки произошло в многоквартирном доме в Пудожском районе

15:16

Верховный суд РФ разъяснил,что неверный адрес в базе данных не освобождает от уплаты штрафов с камер

15:04

Три человека погибли в страшной аварии с бензовозом на трассе в Карелии

14:53

В РЖД представили новый плацкарт с более широкими и длинными полками

14:48

Человек пострадал при съезде в кювет в Костомукшском районе

14:20

Скандальным мостом в Сортавальском округе занялся Следком России

14:01

МЧС Карелии предупреждает о гололеде и рекомендует правила безопасности для пещеходов и водителей

13:46

Карельские тайбоксеры прибыли в Грецию для участия в чемпионате Европы по муайтай

13:32

Один человек погиб и один пострадал при столкновении фуры и бензовоза в Приладожье

13:29

Объявленного в федеральный розыск мужчину задержали на вокзале в Петрозаводске

13:16

У чугуноплавильного завода петровской эпохи появился новый собственник

13:02

17-летний подросток пропал в Петрозаводске

12:47

В Карелии собирают средства на новогоднюю елку

12:32

Юный житель Карелии украл ружье из квартиры знакомого

12:07

В Карелии ветераны СВО получили первые комплекты адаптивной одежды

12:03

Автобус съехал в кювет на севере Карелии — есть пострадавшие

11:53

Актер из сериалов «Лихие» и «Ищейка» умер в 45 лет

11:33

В Минздраве Карелии напомнили о важности прохождения диспансеризации

11:18

Два легковых автомобиля съехали в кювет на трассах в Карелии

11:11

Сборщик ягод показал, как собирает бруснику в Карелии в середине ноября

10:45

Автобусы № 21 и № 22 в Петрозаводске возвращаются на прежние маршруты

10:37

В Сегеже простятся в погибшим на СВО Вадимом Доника

10:13

На пожаре в частном доме в Костомукше погибла кошка

09:59

Житель Карелии по совету мошенников оставил под деревом пакет с 2 млн рублей

09:35

Прямой автобусный рейс свяжет Петрозаводск и Москву

08:59

В карельском селе Святозеро два дня подряд горели бани

08:39

Минобрнауки: с 2027 года срок обучения в вузе будет зависеть от специальности

08:21

Жертве мошенников в Приладожье вернут накопления

08:03

В Карелии утвердили величину прожиточного минимума на 2026 год

07:42

Более 700 дополнительных рейсов запустит РЖД в новогодние праздники

07:21

Госдума рассмотрит два проекта о соцгарантиях матерям-героиням

07:01

Скользкая дорога подвела водителя в Пудожском районе

06:39

На Соловках построят современный спорткомплекс

00:10
Магазинам и ресторанам запретят складировать отходы во дворах жилых домов в Карелии
Сегодня 07:03 Общество
Глава республики Артур Парфенчиков рассказал о новых правилах накопления пищевых отходов.

фото: Столица на Онего

Магазины и заведения общественного питания больше не смогут оставлять пищевые отходы во дворах жилых домов и на муниципальных площадках Карелии, сообщил глава республики Артур Парфенчиков на своей странице ВКонтакте.

— У них должны быть оборудованы отдельные контейнерные площадки или контейнеры, — написал он.

По словам губернатора, до конца 2025 года на территории региона будут оборудованы 105 новых контейнерных площадок, 55 из них уже готовы. Кроме того, тарифы на вывоз мусора также начнут регулироваться властями.

— Территориальная схема по обращению с отходами должна быть наполнена дополнительными территориями, в том числе и труднодоступными. Это позволит провести грамотную регулировку тарифов на вывоз мусора. Администрации муниципалитетов уже направили свои предложения по включению населённых пунктов в терсхему, но выполнили эту задачу не все. Поставил задачу муниципальным образованиям активнее подключаться к этой работе, — добавил Артур Парфенчиков.

Напомним, московская компания «Эколайн», ранее занимавшаяся вывозом мусора в Карелии в рамках государственно-частного партнёрства, покинула республику. После этого «Карельский экологический оператор» полностью перешёл под государственное управление. Возглавит организацию бывший министр строительства Александр Федоричев.

