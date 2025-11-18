Магазинам и ресторанам запретят складировать отходы во дворах жилых домов в Карелии

Глава республики Артур Парфенчиков рассказал о новых правилах накопления пищевых отходов.
Магазины и заведения общественного питания больше не смогут оставлять пищевые отходы во дворах жилых домов и на муниципальных площадках Карелии, сообщил глава республики Артур Парфенчиков на своей странице ВКонтакте.
— У них должны быть оборудованы отдельные контейнерные площадки или контейнеры, — написал он.
По словам губернатора, до конца 2025 года на территории региона будут оборудованы 105 новых контейнерных площадок, 55 из них уже готовы. Кроме того, тарифы на вывоз мусора также начнут регулироваться властями.
— Территориальная схема по обращению с отходами должна быть наполнена дополнительными территориями, в том числе и труднодоступными. Это позволит провести грамотную регулировку тарифов на вывоз мусора. Администрации муниципалитетов уже направили свои предложения по включению населённых пунктов в терсхему, но выполнили эту задачу не все. Поставил задачу муниципальным образованиям активнее подключаться к этой работе, — добавил Артур Парфенчиков.
Напомним, московская компания «Эколайн», ранее занимавшаяся вывозом мусора в Карелии в рамках государственно-частного партнёрства, покинула республику. После этого «Карельский экологический оператор» полностью перешёл под государственное управление. Возглавит организацию бывший министр строительства Александр Федоричев.