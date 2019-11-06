Магазинов в Карелии больше, чем нужно населению

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Обеспеченность населения Карелии торговыми объектами составляет 850,5 кв. м. в расчете на 1 тыс. жителей, что на 54% превышает утвержденный норматив.
Об этом говорится в пояснительной записке к "Основным параметрам прогноза социально-экономического развития Республики Карелия на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов".
Согласно документу, инфраструктура предприятий розничной торговли включает в себя 4,8 тыс. объектов стационарной торговли, торговые площади которых составили 529,5 тыс. кв. м.
Какие изменения в розничной торговле прогнозирует правительство, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".
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