Магазинов в Карелии больше, чем нужно населению

Обеспеченность населения Карелии торговыми объектами составляет 850,5 кв. м. в расчете на 1 тыс. жителей, что на 54% превышает утвержденный норматив.

Об этом говорится в пояснительной записке к "Основным параметрам прогноза социально-экономического развития Республики Карелия на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов".

Согласно документу, инфраструктура предприятий розничной торговли включает в себя 4,8 тыс. объектов стационарной торговли, торговые площади которых составили 529,5 тыс. кв. м. Какие изменения в розничной торговле прогнозирует правительство, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".