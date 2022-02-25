890x80
Реклама
В Петрозаводске пересмотрели отношение к входным зонам многоквартирных домов
25.02.2022 17:25
С праздником Масленицы!
28.02.2022 08:30
Бизнесмен из Петрозаводска «потерял» в ночном клубе полмиллиона рублей
Сегодня 08:05

Магазины известных брендов закрылись в торговом центре Петрозаводска в связи с началом военной операции РФ на Украине

Новости. Общество
13:00, 04 Марта 2022
фото: © «Столица на Онего»

Новости партнеров

В торговом центре на Лесном, 47 приостановили свою работу магазин H&M и CStore.

Стало известно, что в торговом центре на Лесном проспекте, 47 приостановили свою работу магазин одежды H& M и CStore — магазин фирменной продукции Apple.

Ранее «Коммерсант» сообщал, что шведская H& M Group, один из крупнейших в мире продавцов одежды, обуви и аксессуаров, объявила 2 марта о решении временно приостановить продажи в России в связи с началом военной операции РФ на Украине.

Также РИА Новости сообщали, что испанский ритейлер одежды Mango приостанавливает деятельность в России в свете трудностей с поставками.


Фото: © «Столица на Онего»

Но в Петрозаводске магазин, торгующий одеждой фирмы Mango, продолжает работать в торговом центре на проспекте Ленина, 14.
«Закрываться мы не собираемся,» — заверила продавец торговой точки Mango.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
25.02.2022, 09:26
АЗС в Карелии безостановочно переписывают ценники
01.03.2022, 14:10
Заявление сети гипермаркетов ЦСК о «финансовом кризисе» и росте цен вызвало реакцию УФАС Карелии
03.03.2022, 15:06
Финская компания, владеющая лесопильным заводом в Карелии, закрывает производство в России
26.02.2022, 14:47
Магазин в Петрозаводске отказался принимать у экс-депутата Заксобрания Карелии оплату по банковской карте
25.02.2022, 14:53
Поезд «Москва-Петрозаводск» отменили на целый месяц
28.02.2022, 19:27
Арестован житель Петрозаводска, подозреваемый в расчленении мужчины

Аналитика

02.03.2022 13:57
Обществоведение
«Памятники, которые погибли, восстанавливать бессмысленно» 1
Реставратор Александр Попов считает, что воссоздать сгоревшую Успенскую церковь в Кондопоге, как объект культурного наследия, невозможно.
Карельскую тайгу ждут заборы и застройка 5
01.03.2022 14:39
Каким будет новый дом для троллейбусов Петрозаводска? 4
28.02.2022 13:39
Как строили воздушную линию электропередачи от Ондской ГЭС до подстанции Петрозаводская 2
25.02.2022 10:15
Боднарчук обвинил главу Карелии в злоупотреблении правом 13
22.02.2022 17:30
Вся аналитика

Чтиво

25.02.2022 17:36
Без политики
Подъезд или парадная?
В Петрозаводске пересмотрели отношение к входным зонам многоквартирных домов.
От угля до цифровой тепловой сети — 60 лет
24.02.2022 14:44
Английский хрусталик Rayner — всегда на шаг впереди
22.02.2022 09:27
архив чтиво

Медиа

Фестиваль ледовых и снежных фигур «Гиперборея-2022»
14.02.2022 12:18
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»