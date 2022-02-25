Магазины известных брендов закрылись в торговом центре Петрозаводска в связи с началом военной операции РФ на Украине

В торговом центре на Лесном, 47 приостановили свою работу магазин H&M и CStore.

Стало известно, что в торговом центре на Лесном проспекте, 47 приостановили свою работу магазин одежды H& M и CStore — магазин фирменной продукции Apple.

Ранее «Коммерсант» сообщал, что шведская H& M Group, один из крупнейших в мире продавцов одежды, обуви и аксессуаров, объявила 2 марта о решении временно приостановить продажи в России в связи с началом военной операции РФ на Украине.

Также РИА Новости сообщали, что испанский ритейлер одежды Mango приостанавливает деятельность в России в свете трудностей с поставками.



Фото: © «Столица на Онего»

Но в Петрозаводске магазин, торгующий одеждой фирмы Mango, продолжает работать в торговом центре на проспекте Ленина, 14.

«Закрываться мы не собираемся,» — заверила продавец торговой точки Mango.