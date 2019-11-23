Магазины Петрозаводска начали подготовку к Новому году (ФОТО)

Торговые точки карельской столицы занялись созданием новогодней атмосферы.

В торговых центрах Петрозаводска устанавливают елки и украшают залы. На прилавках появились гирлянды и прочая новогодняя атрибутика.

Ранее сообщалось, что волшебники из Карелии вошли в список популярных Дедов Морозов России